"Яндекс" запустил сервис для решения бытовых проблем

"Яндекс" запустил новый сервис "Яндекс.Мастер", который поможет в решении бытовых вопросов - от ремонта квартиры до организации переезда, сообщается в официальном блоге компании.

Пользователи сервиса могут найти фирмы и предпринимателей, предлагающих услуги по выполнению различных работ: уборка и ремонт квартиры, установка бытовой техники, перевозка мебели, покупка продуктов, подключение техники, настройка компьютеров, поиск курьеров для доставки посылок и так далее.

При этом "Яндекс.Мастер" будет выполнять функции посредника. Через сервис заказ передадут его партнерам, а пользователю сообщат координаты желающих выполнить работы. На этапе обсуждения заказа сервис соединит заказчика и исполнителя через call-центр, чтобы избежать звонков на личный номер телефона потребителя.

"С каждым партнером "Яндекс.Мастера" мы заключили бумажный договор, в котором, кроме всего прочего, прописаны правила оказания услуг. Мы проводим телефонные проверки всех партнеров, выборочно вызываем на собеседования мастеров. Кроме того, после завершения заказа мы предлагаем пользователям оставить отзыв и оценить исполнителя, а все отзывы тщательно разбираем. Недобросовестным партнерам будем ограничивать доступ к сервису", - заявил руководитель группы коммерческих сервисов "Яндекса" Лев Волож.

Сейчас сервис работает в Москве и Санкт-Петербурге, в будущем "Яндекс.Мастер" будет доступен и для других городов.

Напомним, что 22 сентября столичное правительство и компания "Яндекс" утвердили план совместных мероприятий, которые будут реализованы в 2014-2015 годах. Соответствующий документ подписали Сергей Собянин и гендиректор "Яндекса" Аркадий Волож.

В рамках программы популярные городские электронные услуги интегрируют с "Яндекс. Город", что позволит горожанам с помощью "Яндекса" записываться на прием к врачу, получение водительских прав и воспользоваться другими сервисами столичного портала госуслуг.

Правительство Москвы предоставит "Яндексу" данные о столичных парковках, планируемых дорожных работах и перемещении общественного транспорта. "Яндекс. Деньги" будет, в свою очередь, интегрирован с городской системой регистрации начислений. В результате москвичи смогут с помощью поисковика оплачивать парковку и штрафы.

Как ранее сообщало издание M24.ru, московские власти уже начали передавать "Яндексу" данные о передвижениях столичных автобусов, троллейбусов и трамваев. На основе GPS/ГЛОНАСС треков компания сможет сделать собственный сервис с расчетом времени прибытия транспорта на остановку.