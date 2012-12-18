Денис Лебедев нокаутировал Сантандера Сильгадо

Денис Лебедев. Фото: ИТАР-ТАСС

Российский боксер-тяжеловес Денис Лебедев защитил титул чемпиона по версии WBA в первом тяжелом весе в бою против колумбийца Сантандера Сильгадо. В четвертом раунде Лебедев отправил соперника в глубокий нокаут. Бой состоялся в столице в рамках большого боксерского вечера.

С первого же раунда стало ясно, что Сильгадо далеко не мальчик для битья. Колумбиец пользовался длинными руками - своим главным преимуществом и вполне уверенно бомбардировал Лебедева джебом. Денис присматривался к противнику, а под конец раунда активизировался и провел неплохую серию ударов, но Сильгадо сумел выстоять.

Во втором и третьем раунде колумбиец действовал по все той же схеме, которую опробовал в начале боя. Держал Лебедева на дистанции, пытался работать джебом, время от времени беспокоя российского боксера довольно мощными ударами. Некоторые из так называемых power punches (удары, в которые боксер вкладывает всю силу - прим. ред.) даже достигли цели. Но Лебедев не был потрясен.

В четвертом раунде Сильгадо немного подустал или решил, что Лебедев не представляет для него особенной опасности. Во всяком случае, его движения стали менее резкими, а в действиях на ринге начала сквозить успокоенность. Но россиянин не просто так является чемпионом мира по одной из самых престижных версий в боксе, что в очередной раз и доказал.

Сильгадо затеял атаку, но нарвался на встречный удар Лебедева, который угодил ему в ухо. Немного оглушенный колумбиец сразу пропустил еще несколько сильных ударов. Лебедев кинулся добивать противника, но тут же понял, что Сильгадо все еще способен ответить мощным ударом и снизил темп. Казалось, течение боя вернулось в удобное для латиноамериканца русло, но... Все карты Сильгадо спутал мощнейший апперкот прямо в челюсть.

Колумбиец, получив страшный удар, упал на ринг и не мог подняться более трех минут. Чтобы вывести его из нокаута потребовалась помощь врачей.

Отметим, что для Сильгадо это поражение на ринге стало первым в его карьере. Что касается Лебедева, то россиянин сохранил титул чемпиона мира по версии WBA и одержал 25-ю победу в карьере и 19-ю - нокаутом.