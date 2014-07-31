На Останкинской башне и в Коломенском установили туристические бинокли

Фото: ИТАР-ТАСС

На Останкинской телебашне установили два новых туристических бинокля, сообщает Агентство "Москва". Оптические приборы также появились на двух смотровых площадках в парке-музее "Коломенское".

Канадские бинокли Hi-Spy Viewing Machines имеют в два раза большую кратность увеличения, чем аналогичные американские аппараты на Воробьевых горах. В них можно рассмотреть объекты на расстоянии до 20 км.

Каждый пользователь может настроить бинокль под свое зрение благодаря ручной фокусировке. Для детей в биноклях есть круглая подставка у основания. Москвичи могут пользоваться ими бесплатно.

Аппараты оплатил частный инвестор. Каждый такой бинокль стоит 1,4 тысяч долларов (50 тысяч рублей).

Это не единственное летнее нововведение в парках и местах массового скопления людей. В "Сокольниках" в начале июля появилось 10 фонтанчиков с питьевой водой. Вода поступает из городского водопровода и проходит систему фильтрации, пить ее можно без опасений за здоровье.

31 июля у пяти станций московского метро активисты проекта "Сердитый гражданин" бесплатно раздавали всем желающим бумажные веера для борьбы с жарой. А на станциях, где температура поднимается выше 28 градусов, сотрудники метро бесплатно раздают пассажирам воду.

Парк "Коломенское" ждет еще одно нововведение - там появятся велодорожки. Длина маршрута составит 3 км, а ширина полосы - 2,5 м. Помимо дорожек в парке будет два велопроката.