Новый лоукостер "Аэрофлота" разместится в аэропорту Внуково

Фото: M24.ru

Авиакомпания "Бюджетный перевозчик", стопроцентная "дочка" "Аэрофлота", будет базироваться в аэропорту Внуково. На сайте авиаперевозчика уже размещена информация о конкурсе на оказание услуг по обслуживанию пассажиров, багажа и наземного обслуживания самолетов Boeing 737-800 во Внуково.

Источник в группе "Аэрофлот" подтвердил "Интерфаксу", что лоукостер разместится во Внуково. Полеты планируется начать 17 ноября, а подписание договора назначено на 5 ноября.

Ранее сообщалось, что лоукостер "Аэрофлота" будет летать из терминала В аэропорта "Шереметьево".

"Аэрофлот" создал новое дочернее предприятие вместо низкобюджетной авиакомпании "Добролет". Новая "дочка" называется "Бюджетный перевозчик", 100% компании принадлежит "Аэрофлоту". Под каким названием новый перевозчик будет выполнять полеты, пока неизвестно.

Напомним, что "Добролет" приостановил перелеты по всем своим маршрутам 4 августа. Причиной такого решения стали санкции ЕС в отношении компании.