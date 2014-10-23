Форма поиска по сайту

23 октября 2014, 02:22

Транспорт

Четверо сотрудников Внукова задержаны по делу о крушении самолета

Следователи задержали еще четырех сотрудников Внукова

Следователи задержали четырех сотрудников аэропорта Внуково, сообщается на официальном сайте Следственного комитета. Все они проходят по делу о крушении самолета главы энергетического концерна Total.

В качестве подозреваемых допрошены ведущий инженер аэродромной службы, который руководил снегоуборочными работами, а также руководитель полетов, диспетчер-стажер и диспетчер, руководившие воздушным движением в момент авиакатастрофы. Следователи полагают, что они не обеспечили соблюдение требований безопасности полетов и проведения наземных работ, что и привело к трагедии.

Сегодня же истекает срок задержания первого подозреваемого - водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко. Его взяли под стражу практически сразу после крушения. Накануне, в Басманном суде, где должны были избрать меру пресечения для Мартыненко, заседание не состоялось.

Предполагается, что официальное обывинение главному подозреваемому предъявят сегодня. В следственном комитете уточняют, что будут ходатайствовать перед судом о его аресте. Между тем, во Внукове проходит следственный эксперимент. Специалисты пытаются поминутно восстановить действия всех, кто работал в ночь трагедии. Накануне показания дал и водитель снегоуборочной машины.

Напомним, легкомоторный самолет Falcon разбился около полуночи 21 октября в столичном аэропорту Внуково. Погибли четыре человека - три члена экипажа и один пассажир - глава нефтяной компании Total Кристоф де Маржери.

Причиной крушения самолета стало столкновение на взлетной полосе со снегоуборочной машиной в условиях тумана.

Ранее M24.ru сообщало, что водитель снегоуборочной машины находился в состоянии алкогольного опьянения. Свою вину в произошедшем мужчина полностью отрицает. Водителю грозит до 7 лет лишения свободы, если его вина в случившемся будет доказана.

Разбившееся судно должно было выполнять рейс Москва-Париж. По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек".

Сюжет: Расследование авиакатастрофы во Внукове
Внуково самолеты Следственный комитет следствие

