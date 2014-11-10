"Аэроэкспресс" вводит дополнительные поезда до Внукова

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

От Киевского вокзала до аэропорта Внукова будут курсировать два дополнительных "Аэроэкспресса", сообщает пресс-служба компании.

С 13 ноября назначается дополнительный рейс из Внукова в 09.37, который прибывает на Киевский вокзал в 10.14. Еще один рейс вводится на обратном направлении. С вокзала поезд отправится в 10.30 и прибудет в аэропорт в 11.05.

В связи с этим меняется время отправления еще одного рейса из Внукова - с 11.00 на 11.07, а прибытие состава на вокзал меняется с 11.38 на 11.41.

По словам исполнительного директора "Аэроэкспресса" Алексея Сорокина, дополнительные составы ввели из-за увеличенного пассажиропотока.

Добавим, что движение на маршруте Киевский вокзал - Внуково начинается в 6.00, а заканчивается в 00.00. Интервал движения между поездами утром составляет один час, днем и вечером - 30 минут. Время в пути - 35 минут.