Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Авиа и аэропорты

07 июля 2014, 11:00

Во Внуково самолет совершил аварийную посадку

Внуково спасатели пожарные авария чп авиа и аэропорты

Самолет из Махачкалы с неисправным шасси приземлился во Внуково

В аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет Москва - Махачкала, сообщили M24.ru в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

По данным полиции, лайнер летел без пассажиров. Как сообщает Агентство "Москва", у самолета не вышла правая стойка шасси.

На место в срочном порядке были вызваны пожарные расчеты и медики. Борт благополучно приземлился на запененную полосу в 11.00.

"Самолет выполнял рейс Москва - Махачкала, однако перед заходом на посадку сработала сигнализация о невыпуске одной из стоек шасси. Сначала экипаж хотел совершить вынужденную посадку на запасном аэродроме в Волгограде, однако затем принял решение вернуться в аэропорт вылета "Внуково", - сообщил собеседник агентства "Интерфакс".

Как уточнил источник, это был самолет бизнес-класса "Бритиш аэроспейс 125". На борту был экипаж из трех человек. Самолет рассчитан на 8 пассажиров.

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать