Во Внуково самолет совершил аварийную посадку

Самолет из Махачкалы с неисправным шасси приземлился во Внуково

В аэропорту Внуково совершил аварийную посадку самолет Москва - Махачкала, сообщили M24.ru в пресс-службе управления на транспорте МВД по ЦФО.

По данным полиции, лайнер летел без пассажиров. Как сообщает Агентство "Москва", у самолета не вышла правая стойка шасси.

На место в срочном порядке были вызваны пожарные расчеты и медики. Борт благополучно приземлился на запененную полосу в 11.00.

"Самолет выполнял рейс Москва - Махачкала, однако перед заходом на посадку сработала сигнализация о невыпуске одной из стоек шасси. Сначала экипаж хотел совершить вынужденную посадку на запасном аэродроме в Волгограде, однако затем принял решение вернуться в аэропорт вылета "Внуково", - сообщил собеседник агентства "Интерфакс".

Как уточнил источник, это был самолет бизнес-класса "Бритиш аэроспейс 125". На борту был экипаж из трех человек. Самолет рассчитан на 8 пассажиров.