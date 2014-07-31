Через территорию Кремля организуют сквозной проход - Собянин

Ворота Спасской башни откроют для туристов

Работа по реконструкции 14-го корпуса Кремля будет приостановлена, на его месте появится сквер. Это позволит сделать сквозной проход для жителей Москвы через территорию Кремля на Красную площадь, рассказал Сергей Собянин после рабочей встречи с Владимиром Путиным 31 июля.

Путин напомнил, что корпус был возведен в 1930-е годы, хотя исторически здесь располагалось два монастыря и церковь.

"Здесь находилась часть администрации президента. Благополучно коллег вывели на Старую площадь и там разместили. В целом там достаточно комфортно: у нас есть в ближайшем районе от Кремля достаточно много площадей, на которых можно размещаться и комфортно работать. Такая идея возникла: не восстанавливать этот новодел, а наоборот, восстановить исторический облик этого места с двумя монастырями и с церковью", - заявил Путин.

При этом президент России подчеркнул, что такой план может быть реализован только после одобрения общественностью и ЮНЕСКО.

В свою очередь, Сергей Собянин добавил, огромный поток туристов заходит на территорию Кремля со стороны Кутафьей башни, а затем упирается в Спасскую башню и не может пройти на Красную площадь. "Для того чтобы пройти на Красную площадь, они обходят весь Кремль, и это, конечно, тяжелая логистика. Если будет выход непосредственно на Красную площадь через Спасскую башню, это будет более комфортно для горожан и туристов", - заявил мэр.

По его словам, решение о сносе 14-го корпуса и создании сквера с возможным восстановлением памятников продолжает линию преобразований, которые проводятся в городе в последние годы. "Речь идет о том, что Красная площадь, дом 5 передан от ФСО музеям Кремля, Зарядье отдано под парк, Никольская улица сделана пешеходной, Маросейка, которая вплотную подходит к Китай-Городу, тоже практически становится пешеходной - все это создает огромную туристическую зону", - сказал Собянин.

Что касается реализации проекта, то, по словам мэра, на это потребуется не меньше года.