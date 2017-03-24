Путин назвал игру актеров Малого театра яркой и талантливой

Владимиру Путину понравилась игра актеров Малого театра, передает телеканал "Москва 24". "Ярко играют, талантливо", – сказал президент во время антракта министру культуры Владимиру Мединскому и худруку театра Юрию Соломину.
По словам Путина, происходящее на сцене "засасывает зрителя". Юрий Соломин показал Владимиру Путину выставку в театре, рассказывающую о его истории и костюмах, которые использовались в постановках в конце ХIХ-ХХ веков.
Трехчасовой спектакль глава государства смотрел вместе с министром культуры и руководством театра. Масштабная реставрация памятника архитектуры XIX века длилась шесть лет.