Путин назвал игру актеров Малого театра яркой и талантливой



Владимиру Путину понравилась игра актеров Малого театра, передает телеканал "Москва 24". "Ярко играют, талантливо", – сказал президент во время антракта министру культуры Владимиру Мединскому и худруку театра Юрию Соломину.

По словам Путина, происходящее на сцене "засасывает зрителя". Юрий Соломин показал Владимиру Путину выставку в театре, рассказывающую о его истории и костюмах, которые использовались в постановках в конце ХIХ-ХХ веков.

Владимир Путин 23 марта посетил Малый театр, который недавно открыли после реставрации. Президент приехал на постановку "Последняя жертва" по пьесе Александра Островского. Трехчасовой спектакль глава государства смотрел вместе с министром культуры и руководством театра. Масштабная реставрация памятника архитектуры XIX века длилась шесть лет.

