Путин одобрил проект договора о вступлении Крыма в состав России

Фото: ИТАР-ТАСС

Владимир Путин одобрил проект договора о принятии в состав России республики Крым. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

В документе, подписанном президентом, указано, что договор необходимо подписать на высшем уровне. О решении главы государства уже осведомлены Совет Федерации, Госдума и правительство России.

Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики. В бюллетенях были напечатаны два вопроса: "Вы за воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?" и "Вы за восстановление действия конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?". За вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова.

За проведением общекрымского голосования следили наблюдатели более чем из 20 стран, в том числе из России, Израиля, США и Франции. По их словам, референдум прошел без нарушений и происшествий.