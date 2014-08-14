Возможность налоговой амнистии в России не исключена - Путин

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В России не исключена возможность налоговой амнистии, заявил Владимир Путин во время встречи с представителями думских фракций в Ялте в четверг, 14 августа.

"Я не исключаю, что это возможно. Если такой закон будет принят парламентом, то я его подпишу", - сказал президент. Его слова приводит ИТАР-ТАСС.

Путин напомнил, что ранее в нашей стране принимались решения о разных амнистиях, в том числе в отношении преступников.

По его словам, на деле эти решения приносили меньший эффект, чем ожидалось, и призвал впредь тщательнее их обдумывать. Так, многие осужденные после амнистии продолжают совершать преступления, отметил Путин.