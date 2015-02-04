Путин потребовал немедленно восстановить все отмененные электрички

РЖД восстановят движение отмененных электричек

Владимир Путин потребовал немедленно восстановить прекращенное пригородное сообщение в регионах. Об этом президент России заявил на совещании с членами правительства 4 февраля, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам Путина, движение электричек должно возобновиться до того, как будут приняты "формальные решения", в том числе до "провода через парламент или решения правительства".

"Что у нас министерства транспорта не существует, что ли? Что происходит? Мы понимаем, насколько это серьезно, это же не один автобусный маршрут отменили, а перестали ходить электрички в регионы. Вы что, с ума сошли что ли? Это несерьезный подход, это же касается тысяч людей", – подчеркнул президент.

Путин также осведомился, неужели правительство не могло раньше предложить ряд мер для урегулирования ситуации с пригородным сообщением.

"Вот вы сейчас предложили набор мер. А что, раньше этого нельзя было сделать? Правительство чем занималось, когда вводило соответствующие нормативы, когда поддержало изменение взаимоотношений между регионами и РЖД?", - спросил Путин.

В свою очередь, вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании у президента признал, что "ситуация с пригородным сообщением сложная". Он объяснил это переходом на новые принципы договорных отношений между РЖД и субъектами РФ.

В правительстве придерживаются мнения, что большинство пригородных железнодорожных маршрутов должны быть восстановлены и сохранены, подчеркнул вице-премьер. По его словам, правительство намерено восстановить пригородное движение в течение месяца.

Позже стало известно, что РЖД вернет в регионы электрички в максимально короткий срок. "Разрабатываем план. Будем возвращать в минимально возможные технологические сроки: расконсервация подвижного состава, согласование графиков и так далее", - приводит слова представителя РЖД МИА "Россия сегодня".

Напомним, с 1 февраля отменены электрички в Псковской и Вологодской областях, частично - в Кировской, Тверской, Нижегородской и Тамбовской областях, а также в Забайкальском крае. Под вопросом остается отмена пригородных электричек в Ленинградской области и Ставропольском крае.

Кроме того, как сообщало сетевое издание M24.ru, электрички между Москвой и городом Гагарин Смоленской области будут отменены с 16 февраля. Это единственный маршрут, связывавший пригородными поездами - электричками, Москву и Смоленскую область напрямую.

Отметим, что с 2011 года региональный заказ на пригородные железнодорожные перевозки формируют субъекты РФ.

В конце января 2014 президент РЖД Владимир Якунин сообщил, что корпорация предложила властям регионов, задолжавших РЖД за пригородные пассажирские перевозки, реструктурировать подтвержденные долги. По словам главы РЖД, в 2014 году регионы выплатили компании 8,7 миллиардов рублей вместо положенных 15. Возникновение долга директор РЖД объяснил тем, что стоимость билета не окупает затраты на перевозку пассажиров.