Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Ж/Д и вокзалы

4 февраля, 16:32

Путин потребовал немедленно восстановить все отмененные электрички

Владимир Путин электрички поезда ж/д и вокзалы

РЖД восстановят движение отмененных электричек

Владимир Путин потребовал немедленно восстановить прекращенное пригородное сообщение в регионах. Об этом президент России заявил на совещании с членами правительства 4 февраля, сообщает телеканал "Москва 24".

По словам Путина, движение электричек должно возобновиться до того, как будут приняты "формальные решения", в том числе до "провода через парламент или решения правительства".

"Что у нас министерства транспорта не существует, что ли? Что происходит? Мы понимаем, насколько это серьезно, это же не один автобусный маршрут отменили, а перестали ходить электрички в регионы. Вы что, с ума сошли что ли? Это несерьезный подход, это же касается тысяч людей", – подчеркнул президент.

Путин также осведомился, неужели правительство не могло раньше предложить ряд мер для урегулирования ситуации с пригородным сообщением.

"Вот вы сейчас предложили набор мер. А что, раньше этого нельзя было сделать? Правительство чем занималось, когда вводило соответствующие нормативы, когда поддержало изменение взаимоотношений между регионами и РЖД?", - спросил Путин.

В свою очередь, вице-премьер Аркадий Дворкович на совещании у президента признал, что "ситуация с пригородным сообщением сложная". Он объяснил это переходом на новые принципы договорных отношений между РЖД и субъектами РФ.

В правительстве придерживаются мнения, что большинство пригородных железнодорожных маршрутов должны быть восстановлены и сохранены, подчеркнул вице-премьер. По его словам, правительство намерено восстановить пригородное движение в течение месяца.

Позже стало известно, что РЖД вернет в регионы электрички в максимально короткий срок. "Разрабатываем план. Будем возвращать в минимально возможные технологические сроки: расконсервация подвижного состава, согласование графиков и так далее", - приводит слова представителя РЖД МИА "Россия сегодня".

Напомним, с 1 февраля отменены электрички в Псковской и Вологодской областях, частично - в Кировской, Тверской, Нижегородской и Тамбовской областях, а также в Забайкальском крае. Под вопросом остается отмена пригородных электричек в Ленинградской области и Ставропольском крае.

Ссылки по теме

Кроме того, как сообщало сетевое издание M24.ru, электрички между Москвой и городом Гагарин Смоленской области будут отменены с 16 февраля. Это единственный маршрут, связывавший пригородными поездами - электричками, Москву и Смоленскую область напрямую.

Отметим, что с 2011 года региональный заказ на пригородные железнодорожные перевозки формируют субъекты РФ.

В конце января 2014 президент РЖД Владимир Якунин сообщил, что корпорация предложила властям регионов, задолжавших РЖД за пригородные пассажирские перевозки, реструктурировать подтвержденные долги. По словам главы РЖД, в 2014 году регионы выплатили компании 8,7 миллиардов рублей вместо положенных 15. Возникновение долга директор РЖД объяснил тем, что стоимость билета не окупает затраты на перевозку пассажиров.

Сюжет: Тренды города: все, что волнует столицу

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать