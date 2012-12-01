Россия стала председателем "Большой двадцатки"

Фото: ИТАР-ТАСС

Россия с сегодняшнего дня, 1 декабря, становится председателем форума так называемой "Большой двадцатки", объединяющего 19 крупнейших национальных экономик мира и Евросоюз.

Главой форума наша страна будет до 2014 года, после чего председательство перейдет Австралии, передает ИТАР-ТАСС.

По мнению президента России Владимира Путина, главная задача российского председательства в том, чтобы сконцентрировать усилия "двадцатки" на разработке мер, стимулирующих экономический рост и создание рабочих мест. "Что для этого необходимо? Для нас ответ очевиден – это стимулирование инвестиций, доверие и транспарентность на рынках, эффективное регулирование", - указал российский лидер.

Важными для "двадцатки" темами Путин считает следующие: "состояние мировой экономики и реализация рамочного соглашения по обеспечению уверенного и сбалансированного роста, содействие занятости, реформирование валютной системы и системы финансового регулирования и надзора, стабильность глобальных энергетических рынков, содействие международному развитию, укрепление многосторонней торговли, противодействие коррупции".

Путин подчеркнул, что Москва предлагает также обсудить две новые темы: "Финансирование инвестиций как основа экономического роста и создания рабочих мест и модернизация национальных систем государственных заимствований и управления суверенным долгом".

Организационный комитет по подготовке и обеспечению председательства России в G20 возглавил глава администрации президента Сергей Иванов. Саммит "двадцатки пройдет 5 - 6 сентября 2013 года в Санкт-Петербурге в Константиновском дворце.

Напомним, страны, входящие в "Большую двадцатку", производят более 90% мирового валового внутреннего продукта. В G20 входят Россия, Евросоюз, Аргентина, Австралия, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, ЮАР, Южная Корея и Япония.