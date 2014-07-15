Глава МЧС поручил организовать воздушный мост до места аварии в метро

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Глава МЧС России Владимир Пучков поручил организовать воздушный мост для оперативной доставки спасателей к месту аварии, произошедшей в метро. Это означает, что специалистов будут доставлять к "Славянскому бульвару" на самолетах и вертолетах. Эти меры приняты, чтобы не затруднять движение транспорта в столице, сообщает МИА "Россия сегодня".

Заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что из-за аварии ограничено движение транспорта на ряде улиц центра столицы, а кроме того - на Кутузовском проспекте.

Напомним, в 8.38 на перегоне от "Парка Победы" до "Славянского бульвара" произошла авария. По предварительным данным, упало напряжение, в результате чего сработала сигнализация в метро. В итоге три вагона поезда, находившегося в туннеле, сошли с рельсов. Один из вагонов сильно деформирован. Пассажиров из сошедшего с рельсов поезда эвакуировали на поверхность.

По состоянию на 15.00 в результате аварии погибли 15 человек, 118 находятся в больницах.

Движение поездов на участке от "Киевской" до "Молодежной" остановлено. Пассажиров развозят компенсационные автобусы. Кроме того, три компании официального такси объявили о бесплатном развозе пассажиров в связи с аварией. На месте инцидента работают ремонтные бригады, ведется постановление пути. Прокуратура проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело.