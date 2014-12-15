Власти планируют сдавать земли в аренду под частные платные парковки

Земли под незаконными стоянками сдадут в аренду для частных парковок

Московские власти планируют передавать частникам земельные участки под платные парковки. Об этом M24.ru рассказал глава департамента городского имущества Владимир Ефимов. По его словам, сейчас в столице множество незаконных стоянок. Власти хотят этот бизнес легализовать и установить требования к коммерческим парковкам. Тарифы частники будут устанавливать сами.

По словам Ефимова, речь идет о сотнях земельных участков. "Сейчас некоторые предприниматели захватывают кусок земли и там организуют незаконные парковки, - пояснил Владимир Ефимов. – Мы хотим этот бизнес, поскольку такие парковочные места пользуются спросом, перевести в легальное русло и установить городские стандарты к подобным стоянкам. Сейчас там где-то навесы, где-то заборы чуть ли не из колючей проволоки. Этот вопрос рассматривался на совещаниях с департаментом транспорта, и в целом идея была одобрена".

Власти планируют предоставлять земельные участки тем, кто хочет организовать парковочный бизнес. Пока не решено – будет это аренда, или город заключит с частниками договор на размещение стоянки, по той же схеме, как с киосками. В этом случае за право на заключение договора сроком, скорее всего, на пять лет, предприниматели будут бороться на аукционе.

По словам Ефимова, ставки пока не определены. Он сказал, что при выборе участков приоритет будет отдан тем, где уже сейчас действуют стоянки. Нелегальных парковщиков оттуда выгонят, на их место придут легальные бизнесмены. Качество их услуг власти смогут контролировать.

"Что касается тарифов для автомобилистов, то мы вряд ли будем их регулировать, - пояснил чиновник. – Мне кажется, это нецелесообразно. Это предпринимательская деятельность, и цена должна регулироваться спросом".

Отметим, что идею о сдаче земельных участков в аренду под парковки предложил сотрудник департамента горимущества Алексей Релин в рамках конкурса "Новаторы Москвы". По его расчетам, в столице есть, как минимум, 300 га земель, которые можно отдать под стоянки. При начальной ставке права выкупа аренды в размере 7% от кадастровой стоимости участка город может получить от его сдачи 33,6 млрд рублей за пять лет.

Владимир Ефимов, однако, сказал, что департамент пока не перепроверял расчеты конкурсанта. "Точную сумму можно будет сказать после того, как мы определим участки, и решим, по какой схеме будем их передавать бизнесу", - пояснил он.

Сейчас власти также организуют городские плоскостные парковки с едиными тарифами. Их курирует ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Уже появилось десять таких стоянок: на ВДНХ, Театральной площади, на Охотном ряду, а также на Новом Арбате. Тариф – 100 рублей в час. Сейчас власти также организуют городские плоскостные парковки с едиными тарифами. Их курирует ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Уже появилось десять таких стоянок: на ВДНХ, Театральной площади, на Охотном ряду, а также на Новом Арбате. Тариф – 100 рублей в час. Также в конце этого года – начале следующего откроют 57 плоскостных парковок в спальных районах. На них можно будет приобрести месячный абонемент, его цена составит от 3,5 до 8 тысяч рублей. Новый тип закрытых плоскостных парковок был утвержден в сентябре 2014 года. Новые стоянки будут работать круглосуточно, их оснастят шлагбаумами, паркоматами и системами видеонаблюдения. На парковках планируют ввести систему распознавания номеров и наладить работу конфликт-менеджеров, которые станут рассказывать водителям о тарифах и отвечать на их вопросы. Какие требования установят к частным плоскостным стоянкам – пока не решено. Сегодня частники в основном владеют крытыми парковками у торговых и офисных центров. Власти также предлагают инвесторам подземное пространство, но стоимость его освоения слишком велика. Аукционы на выбор инвестора ни разу не состоялись. Москомстройинвест даже подумывал отдавать бизнесу подземные участки по рублю за квадратный метр, но потом отказался от этой идеи.





Аналитик экспертного центра Probok.net Никита Полянский отметил, что на нелегальных парковках в городе действует тариф от 3 до 10 тысяч в месяц. "При этом нет никакого особенного сервиса, но машины охраняют и всегда свободно закрепленное за автомобилистом место", - рассказал эксперт. Если город будет сдавать землю предпринимателям в аренду, то цена неизбежно возрастет.

Между тем, по словам директора Центра исследований транспортных проблем мегаполисов в Высшей школы экономики Константина Трофименко, любые новые стоянки – благо для автомобилистов, так как парковочных мест в городе не хватает.

Экс-директор НИиПИ Генплана Сергей Ткаченко, в свою очередь, отметил, что места под подобные частные парковки и раньше проектировались в городе. "Мы закладывали сотни участков для них по всем административным округам. Площадь подобных участков составляла от 0,2 до 3 га", - отметил эксперт. По его словам, большинство подобных мест в городе расположены на окраинах промзон рядом с жилыми массивами, есть также неосвоенные территории у торговых центров, рядом с вылетными магистралями и даже неподалеку от станций метро.

Марина Курганская, Дарья Миронова, Анатолий Федотов