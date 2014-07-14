Великобритания построит космодром для туристов

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Британское правительство планирует построить первый национальный космодром к 2018 году, сообщает The Guardian. По информации издания, комплекс сооружений будет предназначен для коммерческого использования, в частности, для отправки туристов на околоземную орбиту.

Правительство Дэвида Камерона предпринимает усилия по восстановлению космической программы, свернутой более 40 лет назад. В качестве площадок для размещения космодрома британцы рассматривают восемь площадок. Среди них также присутствует север Шотландии, который может быть исключен из списка в случае провозглашения Шотландией независимости по результатам референдума 18 сентября 2018 года.

Предполагается, что в строительстве и эксплуатации космодрома будут принимать участие британская компания Virgin Galactic и американская фирма XCOR. Стоимость услуг Virgin Galactic по запуску туристов в космос оценивается в 200 тысяч долларов с человека, который в течение 2,5 часов облетит Землю по круговой орбите.

Кроме того, правительство Британии инвестировало около 100 миллионов долларов в создание самолета Skylon, совершающего полет ниже линии Кармана (границы между атмосферой Земли и космосом, находящейся на высоте около 100 километров). Он способен за два часа доставить пассажиров из Великобритании в Австралию. Сейчас это занимает почти в десять раз больше времени.