Мэй выступит с речью после потери консерваторами большинства в парламенте

Фото: ТАСС/Tolga Akmen/Zuma

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделает заявление по итогам парламентских выборов. Выступление политика намечено на 10:00 (12:00 по Москве), сообщает радиостанция LBC в своем микроблоге в Twitter.

"Тереза Мэй должна выступить с речью этим утром в 10 часов", – сказано в сообщении радиостанции.

Theresa May is due to give a speech at 10am this morning. #GE2017 — LBC (@LBC) 9 июня 2017 г.

После того как консервативная партия утратил абсолютное большинство в британском парламенте, в СМИ и соцсетях начали обсуждать возможную отставку премьер-министра. По последним данным, опубликованным BBC, консерваторы получили 318 мест в парламенте, в то время как для формирования парламентского большинства необходимо как минимум 326 мандатов.

По итогам предыдущих выборов консервативная партия имела 330 парламентских мандатов. Таким образом, нынешнее голосование складывается весьма неблагоприятно для Терезы Мэй.