Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09 июня 2017, 10:27

В мире

Мэй выступит с речью после потери консерваторами большинства в парламенте

Фото: ТАСС/Tolga Akmen/Zuma

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сделает заявление по итогам парламентских выборов. Выступление политика намечено на 10:00 (12:00 по Москве), сообщает радиостанция LBC в своем микроблоге в Twitter.

"Тереза Мэй должна выступить с речью этим утром в 10 часов", – сказано в сообщении радиостанции.

После того как консервативная партия утратил абсолютное большинство в британском парламенте, в СМИ и соцсетях начали обсуждать возможную отставку премьер-министра. По последним данным, опубликованным BBC, консерваторы получили 318 мест в парламенте, в то время как для формирования парламентского большинства необходимо как минимум 326 мандатов.

По итогам предыдущих выборов консервативная партия имела 330 парламентских мандатов. Таким образом, нынешнее голосование складывается весьма неблагоприятно для Терезы Мэй.

Ранее стало известно, что консерваторы утратили парламентское большинство после досрочных выборов в парламент, что влечет за собой необходимость переговоров между партиями для создания коалиционного правительства.

Между тем, ряд экспертов, в том числе Иэн Бегг из Европейского института в Лондонской школе экономики, предполагают, что недовольство консерваторов потерей части мандатов может привести к отставке Терезы Мэй.

Великобритания парламентские выборы жизнь в мире

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика