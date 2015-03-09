Форма поиска по сайту

09 марта 2015, 19:25

Общество

В подмосковном Воскресенске установят воинский мемориал

Фото: ТАСС/Владимир Смирнов

В Воскресенском районе Подмосковья к 9 мая 2015 года откроют мемориал погибшим во время Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба районной администрации.

Работы по созданию монумента ведутся на предприятии "КАМ". Сейчас специалисты заняты нанесением имен погибших солдат на гранитные плиты.

Как уточняют в пресс-службе, всего в комплекте будет 85 плит с именами, еще три стелы останутся свободными для дальнейшего увековечения памяти при уточнении архивных данных.

Одновременно с нанесением на плиты имен погибших в годы войны специалисты в Воскресенске изготавливают орден Победы.

Мемориал создается на народные пожертвования, сбор средств на его строительство продолжается.

Великая Отечественная война оборона мемориалы сбор средств Воскресенск

