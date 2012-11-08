Москву к Новому году украсят новой иллюминацией и яркими декорациями

Фото: ИТАР-ТАСС

8 ноября появилась информация, что заместитель мэра столицы Александр Горбенко подписал концепцию оформления города к Новому году. Столицу украсят новой иллюминацией и яркими декорациями, а также установят 63 новогодних елки.

Впервые на улицах города появятся объемные декорации со световыми и динамическими эффектами. Перед Триумфальной аркой разместят "Тройку" с Дедом Морозом в санях, на Воробьевых горах установят движущуюся декорацию "Три снежинки". На Манежной площади установят "Часы-снежинки", а на Тверском бульваре - "Зимнюю сказку", пишет "Вечерняя Москва".

Порадуют москвичей и новой иллюминацией. На набережных города установят 350 световых кронштейнов, а еще 40 композиций планируется разместить над проезжей частью дорог. Все фонари имеют низкий уровень энергопотребления при высокой яркости свечения.

В столице установят 63 новогодних елки, причем 6 из них разместят на территории Новой Москвы. Ели установят в Парке Горького, на Воробьевых горах и в других местах массовых гуляний.

Заммэра утвердил три варианта стилистики символики Нового года. В первом - Дед Мороз выступает в роли туриста и приезжает вместе со Снегурочкой в Москву фотографироваться в известных местах массовых гуляний, логотипом второго является пряничный домик, а третий вариант призван отвлечь жителей от мыслей о числе тринадцать и изображает единицу в виде новогодней елки, а ноль и тройку - в виде смайликов.