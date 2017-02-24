Провокацию против Трампа сорвали на его конференции в пригороде Вашингтона

Организаторы консервативной конференции в пригороде Вашингтона сорвали провокацию с использованием российских флагов, приуроченную к выступлению Дональда Трампа, сообщило издание Washington Examiner.

Группа людей намеревалась пронести в зал и поднять российские флажки с именем президента США во время его выступления. Атрибутика была конфискована, хотя ее уже вынесли из аудитории.

Личности участников провокации не публиковались.

Об акции сообщили также пользователи социальных сетей.

Президента США Дональда Трампа часто критикуют за излишнюю лояльность к России. Хотя сам он подчеркивал, что не сделал для РФ еще ничего конкретного и такие обвинения ничем не подкреплены.

Ранее сообщалось, что очередной номер американского еженедельника New Yorker выйдет c русскоязычной обложкой и изображением Владимира Путина, разглядывающего через монокль бабочку с головой Трампа.

Выход номера планируется на 6 марта. В самом журнале опубликуют статью-расследование об отношениях Владимира Путина и Дональда Трампа. Речь пойдет о возможном влиянии России на прездиентские выборы в США и дальнейших "более крупных планах" российского президента.

