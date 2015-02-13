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13 февраля, 15:44

День всех влюбленных отметят на катке ВДНХ концертами и ночным катанием

ВДНХ каток День всех влюбленных

Фото: m24.ru

Влюбленные пары смогут отметить День Святого Валентина на катке ВДНХ. 14 февраля гостей ждут концерты, сюрпризы и катание на льду до трех часов ночи, сообщает пресс-служба выставки.

Из-за продленного дня на катке будет два технологических перерыва: первый – с 15.00 до 16.00, а второй с 20.00 до 21.30. В промежутках между ними за проход на лед нужно будет заплатить обычную цену выходного дня: 400 и 500 рублей.

В 21.30 главный каток откроется для ночного катания. Стоимость одного билета составит 1000 рублей, сюда входит также аренда одной пары коньков.

Кроме того, вечером на сцене катка ВДНХ выступят музыканты, играющие ритмичный инди-поп. В 22.00 сет отыграет столичная группа Mana Island. Через час на сцену катка выйдет команда Mama band.

В воскресенье, 15 февраля, каток продолжит работать в обычном режиме – с 10.00 до 23.00 с технологическим перерывом с 15.00 до 17.00. В 19.00 на сцену выйдет молодая исполнительница Ася Пивоварова с группой Cosmax. А в 20.00 перед гостями выступит рок-группа "Муха".

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Ранее M24.ru сообщало, что более тысячи москвичей и жителей Подмосковья отметят День всех влюбленных на Останкинской башне. Билеты на все 12 сеансов посещения смотровой площадки были распроданы еще до официального анонсирования программы, потому будет проведен один дополнительный сеанс.

Кроме того, 14 февраля на Останкинской башне будет организована фотовыставка Big Tower's Love, пройдет концерт джазовой музыки, состоится лотерея, а также появится "Стена влюбленных", где все желающие могут оставить признание в любви. Помимо прочего, будет организована специальная экскурсия по самым романтичным местам столицы "Москва романтическая".

Как сообщалось ранее, 14 февраля в Москве поженятся более тысячи пар. В прошлом году в этот день заключили брак 831 пара.

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