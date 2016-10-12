Темой "Ночи искусств" в Третьяковской галерее станет море

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Темой "Ночи искусств" в Третьяковской галерее на Крымском валу станет море, сообщает Агентство "Москва".

Как рассказала заместитель гендиректора по развитию галереи Татьяна Мрдуляш, для посетителей готовят специальную морскую программу. Например, "Балет Москва" представит постановку, посвященную Айвазовскому.

"Надеемся, что посетителям понравится наше общее оформление. Мы постараемся украсить помещение в соответствии с объявленной темой моря и создать праздничную атмосферу", – добавила она.

Мероприятие начнется 4 ноября в 18:00 и продлится до полуночи. По словам Мрдуляш, на всех площадках Третьяковская галерея рассчитывает принять более 12 тысяч посетителей.

"Ночь искусств" впервые прошла в Москве в 2013 году. Москвичам и гостям города предоставляется возможность бесплатно побывать в музее или театре и поближе познакомиться с культурным пространством столицы. В рамках акции проводятся также творческие встречи с деятелями культуры, выставки, музыкальные вечера и другие мероприятия.