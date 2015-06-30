Актеры Театра на Таганке призывают не потворствовать скандалистам

Фото: ТАСС/Александр Саверкин

Большинство труппы Театра на Таганке обратилось к журналистам с просьбой прекратить освещение скандалов, которые инициируются так называемым альтернативным профсоюзом, сообщили m24.ru в пресс-службе театра.

Председатель профсоюза театра, актер Сергей Трифонов подчеркнул, что труппа длительное время не реагировала на публичные выпады меньшинства, настроенного против руководства "Таганки", однако в нынешних обстоятельствах актеры считают необходимым призвать прессу не реагировать на "идиотизм, происходящий вокруг театра".

По словам актера, из всего штата, состоящего из 173 человек, только 20 выказывают недовольство действиями начальства и саботируют работу. "Они создали отдельный профсоюз, все свои заявления отправляют от его имени и подписывают "коллектив театра", – сказал Сергей Трифонов. – В итоге никто уже не обращает внимания в СМИ, что это лишь малая часть коллектива".

"История длится так долго, что конфликтом ее уже и не назовешь, – считает актер Феликс Антипов. – Все это подкреплено желанием прийти к власти и обещаниями манны небесной всем, кто выступает на стороне скандалистов. И это повторяется при каждом руководителе".

Присутствовавшие на пресс-конференции Юрий Смирнов, Ирина Линдт, Дмитрий Высоцкий, а также более 40 человек, поддерживают эту точку зрения и добавляют, что "скандалисты уже очень много лет разрушают атмосферу театра". Все актеры, участники пресс-конференции, могут и хотят работать.

Напомним, на прошлой неделе так называемый альтернативный профсоюз вновь отправил письмо Сергею Собянину с недвусмысленной просьбой вмешаться в ситуацию, складывающуюся в Театре на Таганке. За несколько дней до этого, 16 июня, с Ириной Апексимовой встречался глава Департамента культуры Александр Кибовский. Визит чиновника был инициирован директором театра.