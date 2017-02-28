"Женщина с шармом": народной артистке Татьяне Васильевой исполнилось 70 лет

Эффектная, красивая, грациозная "женщина с шармом, не более", как говорила о себе ее героиня Сусанна в фильме "Самая обаятельная и привлекательная", Татьяна Васильева отмечает юбилей. 28 февраля народной артистке России исполнилось 70 лет. В числе наиболее запоминающихся образов Васильевой – роль матери, фанатично заставляющей сына заниматься музыкой в драме "Увидеть Париж и умереть", роль музыкального продюсера в фильме-мюзикле "Попса" и, конечно же, знаменитая роль Дуэньи в одноименной советской ленте Михаила Григорьева.

"Здравствуйте, я ваша тетя!" (1975, реж. Виктор Титов)

Роль в фильме Виктора Титова "Здравствуйте, я ваша тетя!" стала четвертной работой Васильевой в кино. Молодая актриса сразу после окончания Школы-студии МХАТ в 1969 году пришла работать в Театр Сатиры, а уже через три года ее впервые пригласили на киностудию сняться в картине "Всмотритесь в это лицо". Но именно роль в комедии Титова принесла артистке известность. Фильм не только разошелся на цитаты, но и совершил "бархатную революцию" в советском кинематографе: впервые на большие экраны вышел фарс с переодеваниями мужчины в женщину и шутками на гендерную тематику.

"Дуэнья" (1978, реж. Михаил Григорьев)

Музыкальная комедия "Дуэнья" была поставлена по пьесе британского драматурга Ричарда Б. Шеридана. В фильме Васильевой досталась главная роль сообразительной и хитрой служанки Доротеи. По классической схеме ее персонаж устроил счастье своей патронессе, дочери знатного дворянина Дона Джеромо, выдав ее замуж за возлюбленного. Сама Дуэнья вышла замуж за богатого ростовщика Мендосо, роль которого блистательно исполнил Евгений Леонов. Режиссеру Михаилу Григорьеву удалось собрать прекрасный актерский состав: в фильме снялись Владимир Зельдин, Ирина Муравьева, Любовь Полищук, Александр Сафронов и Семен Фарада. Картина стала классикой советского кинематографа и одной из лучших музыкальных комедий своего времени.

"Самая обаятельная и привлекательная" (1985, реж. Геральд Бежанов)

Драма о советской реальности и женском счастье вышла на экраны в 1985 году. В главной роли – инженера Нади Киселевой – снялась Ирина Муравьева, а Васильева сыграла в картине ее школьную подругу Сусанну. Сусанна в исполнении Васильевой получилась своего рода позднесоветским вариантом Доротеи – эта героиня также пыталась устроить счастье своей подруги, только при помощи новомодных социологических опросников и психологических тестов. Первоначально на роль Сусанны режиссер Геральд Бежанов хотле пригласить Любовь Полищук или Инну Чурикову, но в итоге выбор остановился на Васильевой.

Фильм стал одной из самых известных лент эпохи перестройки и собрал в себе все приметы времени: от дефицитных концертов и эмансипированных женщин с позицией "Не родись красивой, а родись активной", до первых ЭВМ. В роли главного красавца, разумеется, был Александр Абдулов.

Народная артистка России Татьяна Васильева продолжает сниматься в кино и играть в театре. Ее роли по-прежнему высоко оцениваются критиками, а за картину "Увидеть Париж и умереть" актриса получила премии "Ника" и приз фестиваля "Кинотавр" в номинации "Лучшая женская роль". В 2013 году указом президента РФ, Татьяна Васильева была награждена Орденом Почета.