В Таиланде проверят весь туристический транспорт

В Таиланде, где 3 ноября в Сиамском заливе затонул паром, начнут проверку всего пассажирского транспорта. Местные власти признали, что перевозчики часто не следят за безопасностью и берут на борт больше людей, чем положено, и недостаточно заботятся о спасательных средствах. По мнению экспертов, именно сильная перегруженность судна стала причиной трагедии.

Как сообщил пострадавший турист Сергей Золотов в интервью телеканалу "Москва 24", паром успел проплыть около 20 минут перед тем, как у него сломался мотор. По словам очевидца, судно ушло под воду за 2-3 секунды.

"Люди, обслуживающие корабль, сказали, что надо прыгать в воду. Но жилетов на всех не хватило. Их было, мне кажется, не больше 80-100. Я спасся, потому что плавал на человеке, который уже умер, но у которого был жилет", - рассказал Сергей.

Помощь, по словам пострадавшего, пришла примерно через 25 минут. Людей с затонувшего судна спасали пассажиры проходившего мимо парома - местные дайверы. Они бросали в воду жилеты и помогали туристам подняться на свое судно с помощью веревок. Полиция появилась позже, когда большинство людей было уже спасено.

Напомним, что туристический паром перевернулся в воскресенье, 3 ноября, неподалеку от курортного города Паттайя. С тонувшего судна спасли 209 человек, при этом паром был рассчитан всего на 150 человек. Шесть человек погибли, в том числе трое иностранных туристов. Установлено, что капитан судна был пьян. Он также признался, что употреблял наркотики.