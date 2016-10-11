Форма поиска по сайту

11 октября 2016, 16:45

Город

Сотрудников центров госуслуг научат оказывать первую помощь

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Сотрудников центров госуслуг "Мои документы" научат оказывать первую медицинскую помощь. До конца осени обучение пройдут более 600 работников, сообщает mos.ru.

Занятия уже проходят в учебном центре "Моих документов" в Строгине. Обучение проводят высококвалифицированные специалисты с опытом работы в кризисных ситуациях. Они рассказывают и показывают, как самостоятельно до приезда врачей оказать первую помощь.

Учебный центр "Моих документов" – первый в своем роде в России. Он работает с февраля прошлого года. Здесь проходят обязательное двухнедельное обучение все новые работники столичных офисов "Мои документы".

Кроме того, действующие сотрудники регулярно повышают в учебном центре квалификацию. Для этого разработана уникальная программа, которая включает 30 очных и более 80 дистанционных курсов.

Также "Мои документы" совместно с общественными организациями создали специальный тренинг. Он позволяет сотрудникам центров поставить себя на место человека с инвалидностью и понять, как правильно общаться с посетителями, которые требуют особого внимания.

Центры "Мои документы" – это сеть из 127 офисов, которые собрали в одном месте 170 госуслуг. Большинство из них предоставляется экстерриториально – без привязки к месту регистрации посетителя.

Ежедневно в центры обращается более 70 тысяч горожан. При этом среднее время ожидания приема у специалиста составляет три минуты.

"Мои документы" открыты с 8:00 до 20:00 семь дней в неделю.

Строгино первая помощь соцобъекты центры госуслуг Мои документы центры «мои документы» учебные центры

