Фестиваль "Спасская башня" завершился грандиозным представлением

На фестивале "Спасская башня" выступили музыканты из Кореи

В воскресенье, 8 сентября, на Красной площади грандиозным представлением завершился Международный военно-музыкальный фестиваль "Спасская башня". На Красной Площади состоялось финальное выступление Кремлевской школы верховой езды с программой "Традиции России". Пятое по счету мероприятие проходило под девизом "Возрождая традиции, сохраняем историю".

В фестивале приняли участие военные оркестры и творческие коллективы из 13 стран. Всего за восемь дней мероприятие посетили около 60 тысяч человек.

"Спасская башня" была посвящена 75-летию Московского военно-музыкального училища, 70-летию суворовского движения, 99-летию начала Первой Мировой войны, году Голландии в России и России в Голландии.

Напомним, фестиваль "Спасская башня" открылся 1 сентября. Торжественная церемония была разделена на пять блоков, каждый из которых символизировал уникальную культуру разных народов России: от Кавказа до Дальнего Востока. Так, первым выступил президентский оркестр Российской Федерации, а вслед за ними свое выступление провел коллектив из Шотландии, исполнивший народные танцы.

В церемонии открытия приняли участие лучшие военные оркестры из разных стран мира. Кроме того, на Красной площади выступили провели женский фольклорный коллектив "Санса Одори" из Японии, шаолиньские монахи и полицейские из Абу-Даби. Гости из Сеула порадовали зрителей, исполнив адаптированную версию мирового хита Gangnam Style.