Сборная Москвы победила на летней Спартакиаде молодежи

Фото: ИТАР-ТАСС

Сборная Москвы стала победителем III летней Спартакиады молодежи, набрав 3535 очков. Второе место заняла команда Санкт-Петербурга – 2375 очков, а третье – со счетом 2127 очков - команда Московской области.

Заключительный этап Спартакиады прошел в Казани с 23 июня по 16 августа, сообщает ИТАР-ТАСС. В финальных соревнованиях выступили 8243 участника из 80 субъектов РФ.

В этом году Спартакиада проводилась по 43 видам спорта.

По сравнению с соревнованиями, прошедшими в 2010 году, количество участников увеличилось на 1500 человек.