22 сентября 2016, 14:25

Спорт

Столичный "Спартак" обжалует решение УЕФА об аресте своих счетов

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московский "Спартак" обжалует решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) об аресте финансовых средств. Об этом ТАСС рассказал вице-президент "красно-белых" Наиль Измайлов.

По его словам, арест счетов не связан с матчами "Спартака" и кипрского клуба АЕК в отборочном туре Лиги Европы. До этого сообщалось, что клуб оштрафовали за нарушение регламента.

Измайлов отметил, что УЕФА вынес решение об аресте средств на счетах клуба на основании документов 1996 года. Сейчас клуб выясняет все обстоятельства данного дела. О размере арестованных средств не сообщается.

