"Спартак" переведет Фишеру часть доходов от продажи билетов на матч с "Кубанью"

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

Московский "Спартак" переведет старейшему болельщику команды 102-летнему Отто Фишеру, ограбленному неизвестным в среду, часть средств, которые буду выручены от продажи билетов на матч 21-го тура чемпионата России с "Кубанью", сообщил гендиректор "красно-белых" Роман Асхабадзе.

"Ужасно, что внимание к пожилому человеку привело к столь печальным последствиям, и что доверчивого и доброго Отто Константиновича так нагло обманули. Преступники, совершившие ограбление, обязательно должны быть найдены и наказаны. Клуб не оставит болельщика в сложной ситуации, и часть вырученных средств от реализации билетов на матч с "Кубанью" мы переведем в Копейск.

Для всех, кто также не хочет оставаться безучастным, официальный фан-клуб опубликует реквизиты счета для помощи Отто Фишеру", – приводит слова Асхабадзе ТАСС.

В минувшее воскресенье Фишер посетил матч чемпионата России по футболу между "Спартаком" и "Динамо". Игра, состоявшаяся в Москве на стадионе "Открытие Арена", завершилась победой девятикратных чемпионов со счетом 1:0. Фишер посетил матч в качестве почетного гостя.

"Спартак" оплатит пенсионеру железнодорожные билеты до Москвы и обратно, а также ночь проживания в отеле, поскольку тот хотел посмотреть столицу. Перед игрой ветерану провели экскурсию по новому стадиону "красно-белых", он побывал в спартаковской раздевалке и сфотографировался на фоне памятника братьям Старостиным. Затем Отто Фишер открыл дерби, нанеся символический удар по мячу.

В среду, 18 марта, у Фишера, проживающего в Копейске (Челябинская область), похитили 730 тысяч рублей. Преступник вошел в квартиру ветерана под видом работника социальной службы.