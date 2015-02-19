"Зенит" отказался от аренды Артема Дзюбы

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Нападающий московского "Спартака" Артем Дзюба, подписавший контракт с "Зенитом", начнет выступать за петербургский клуб со следующего сезона. Об этом заявил главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в интервью официальному сайту команды.

"По поводу Дзюбы – это игрок, который присоединится к нам со следующего сезона, и я бы не хотел говорить об этой ситуации", – сказал наставник "сине-бело-голубых". Таким образом, "Зенит" отказался арендовать форварда сборной России этой весной.

Дзюба подписал пятилетний контракт с "Зенитом" в начале февраля, соглашение вступит в силе 1 июля 2015 года. При этом по информации СМИ, футболист мог переехать в Санкт-Петербург уже нынешней весной на правах аренды.

В последнее время также сообщалось, что "Зенит" может оплатить аренду Дзюбы в тульский "Арсенал". Таким образом, питерский клуб сможет гарантировать футболисты игровую практику.

18 февраля стало известно, Артем Дзюба прибыл на третий сбор "красно-белых" в Турцию в составе дубля "Спартака".

Напомним, по условиям контракта, зарплата Дзюбы в "Зените" составит 3,3 миллиона евро в год. Это больше, чем предлагал "Спартак" своему воспитаннику. Нынешняя зарплата нападающего равняется 1,2 миллиона евро, к которым приплюсовываются еще 250 тысяч евро за 10 и более забитых мячей в сезоне.

"Спартак" предлагал форварду новый контракт с зарплатой от 2,8 до 3 миллионов евро плюс оплату услуг агентов, помогающих форварду при совершении сделки. Однако это предложение Дзюбу не устроило.