Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Спорт

19 февраля, 14:08

"Зенит" отказался от аренды Артема Дзюбы

Спартак Зенит Артем Дзюба

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Нападающий московского "Спартака" Артем Дзюба, подписавший контракт с "Зенитом", начнет выступать за петербургский клуб со следующего сезона. Об этом заявил главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш в интервью официальному сайту команды.

"По поводу Дзюбы – это игрок, который присоединится к нам со следующего сезона, и я бы не хотел говорить об этой ситуации", – сказал наставник "сине-бело-голубых". Таким образом, "Зенит" отказался арендовать форварда сборной России этой весной.

Дзюба подписал пятилетний контракт с "Зенитом" в начале февраля, соглашение вступит в силе 1 июля 2015 года. При этом по информации СМИ, футболист мог переехать в Санкт-Петербург уже нынешней весной на правах аренды.

В последнее время также сообщалось, что "Зенит" может оплатить аренду Дзюбы в тульский "Арсенал". Таким образом, питерский клуб сможет гарантировать футболисты игровую практику.

Ссылки по теме

18 февраля стало известно, Артем Дзюба прибыл на третий сбор "красно-белых" в Турцию в составе дубля "Спартака".

Напомним, по условиям контракта, зарплата Дзюбы в "Зените" составит 3,3 миллиона евро в год. Это больше, чем предлагал "Спартак" своему воспитаннику. Нынешняя зарплата нападающего равняется 1,2 миллиона евро, к которым приплюсовываются еще 250 тысяч евро за 10 и более забитых мячей в сезоне.

"Спартак" предлагал форварду новый контракт с зарплатой от 2,8 до 3 миллионов евро плюс оплату услуг агентов, помогающих форварду при совершении сделки. Однако это предложение Дзюбу не устроило.

Сайты по теме

Сюжет: Российская футбольная премьер-лига: сезон 2014/15

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать