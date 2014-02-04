Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 февраля 2014, 01:48

Спорт

"Спартак" и "Анжи" договорились об аренде Динияра Билялетдинова

Динияр Билялетдинов (по центру). Фото: ИТАР-ТАСС

Футбольные клубы московский "Спартак" и "Анжи" из Махачкалы достигли принципиальной договоренности о переходе в махачкалинскую команду полузащитника "красно-белых" Динияра Билялетдинова на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба столичного клуба.

До конца этой недели хавбеку еще предстоит пройти медобследование и урегулировать детали личного контракта с "Анжи".

Динияр Билялетдинов в этом сезоне в составе "Спартака" провел только одну полную игру в квалификации Лиги Европы и еще дважды вышел на замену в матчах российской Премьер-лиги.

Сайты по теме


Спартак трансферы Анжи Динияр Билялетдинов

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика