"Спартак" и "Анжи" договорились об аренде Динияра Билялетдинова

Динияр Билялетдинов (по центру). Фото: ИТАР-ТАСС

Футбольные клубы московский "Спартак" и "Анжи" из Махачкалы достигли принципиальной договоренности о переходе в махачкалинскую команду полузащитника "красно-белых" Динияра Билялетдинова на правах аренды.

Соглашение рассчитано до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба столичного клуба.

До конца этой недели хавбеку еще предстоит пройти медобследование и урегулировать детали личного контракта с "Анжи".

Динияр Билялетдинов в этом сезоне в составе "Спартака" провел только одну полную игру в квалификации Лиги Европы и еще дважды вышел на замену в матчах российской Премьер-лиги.

