Московский "Спартак" одержал победу над "Адмиралом" в матче КХЛ

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Московский "Спартак" одержал победу над "Адмиралом" из Владивостока в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Счет был открыт на 9-й минуте поединка. "Спартак" получил право на большинство, которое уверенно реализовал Андерсон, подставивший клюшку под бросок Сергеева от "синей линии".

За минуту до конца первого периода хозяева восстановили равновесие в счете. Шюц добил шайбу в ворота после того, как Иванов отразил бросок перед собой.

На 22-й минуте Юньков вновь вывел "красно-белых" вперед. Эта шайба стала последней - ни одна из команд не сумела в оставшееся время поразить ворота противника. Итоговый счет матча - 2:1 в пользу "Спартака".

После этой победы подопечные Канарейкина набирают 45 очков и остаются на девятом месте в турнирной таблице Западной конференции. От "Локомотива", расположившегося на восьмой строчке, спартаковцы отстают на два балла.