Гости фестиваля барбекю устроят сражение на шампурах

Фото: YAY/ТАСС

С 29 по 31 июля в парке "Сокольники" соберутся лучшие шеф-повара и гриль-мастера более 30 столичных ресторанов, чтобы накормить всех желающих вкусными мясными блюдами.

В течение трех на Главной аллее и Фонтанной площади парка будет проходить фестиваль барбекю. Здесь можно будет попробовать мясные деликатесы, приготовленные по изысканным рецептам, а также стать очевидцем необычного боя. 10 команд проведут сражение на шампурах на чемпионате Greel Boss Battle. Зрелищная барбекю-битва станет одним из самых ярких и забавных моментов гастрономического пиршества.

Помимо исключительно вкусной и сытной программы, для гостей приготовили и музыкальную: со сцены прозвучат блюз, кантри и мелодичный рок. Также в Сокольниках будет работать летний кинотеатр и ярмарка необычных мангалов. Позаботятся и об отдыхе маленьких гостей: для них откроется детская барбекю-зона, где развлекать ребят будут аниматоры.