Новый фильм Альмодовара "Джульетта" покажут в Сокольниках

Кадр из фильма "Джульетта"

3 августа в летнем кинотеатре "Пионер" в парке "Сокольники" состоится премьера фильма одного из самых самобытных современных режиссеров Педро Альмодовара. Картину "Джульета" покажут на оригинальном испанском языке с русскими субтитрами. Об этом сообщает пресс-служба кинотеатра.

Это двадцатый фильм мастера мирового кинематографа. В нем Альмодовар вновь возвращается к теме, которую поднимал уже не раз: отношения матери и ее детей. так, его картина "Все о моей матери", снятая в 1999 году, получила "Оскар" за лучший фильм на иностранном языке. Режиссер почти всегда ставит в центр произведения женщину, исследует ее судьбу, постигает мотивы поступков и желаний.

Сюжет премьерного фильма, который покажут москвичам, строится вокруг истории Джульетты. Ей чуть за 50, она живет спокойной жизнью. Несколько лет назад она потеряла мужа, после чего ее дочь Антиа ушла из дома, прервав всякое общение с матерью. С того момента прошло 12 лет, и вот Джульетта узнала, что Антиа, как раньше живет в Испании. Женщина начинает вести переписку с дочерью, пытаясь строчка за строчкой воссоздать свою жизнь.

Фильм основан на рассказах лауреата Нобелевской премии по литературе и Букеровской премии писательницы Элис Манро. Картина получила номинацию на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского кинофестиваля этого года. Фильм покажут на оригинальном испанском языке с русскими субтитрами.