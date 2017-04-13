США перехватили переговоры сирийских военных по химатаке в Идлибе – СМИ

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Американские СМИ сообщили, что разведка США перехватила переговоры сирийских военных с химическими экспертами, обсуждавшими подготовку к химатаке в Идлибе, передает "Газета.ру".

При этом отмечается, власти Штатов не знали заранее о том, что атака должна произойти. Материалы были изучены уже после ЧП.

В США перехватывают большой объем сообщений в Сирия и Ираке, однако материал часто обрабатывается только в случае, если происходит какое-то конкретное событие, которое должны изучить аналитики.