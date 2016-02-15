"Аэрофлот" отменил 18 рейсов 16 и 17 февраля из-за плохой погоды

Фото: ТАСС/Юрий Машков

"Аэрофлот" отменил 18 рейсов 16 и 17 февраля из-за неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба авиакомпании.

Так, 16 февраля отменены рейсы из Москвы в Стамбул, Ригу, Минск, Калининград, Таллин, Нижний Новгород, Иркутск, Франкфурт, Мюнхен, Амстердам, Вену и Новосибирск. А 17 февраля отменены шесть рейсов в Москву из Иркутска, Франкфурта, Мюнхена, Амстердама, Вены, Новосибирска.

Пассажиры будут перевезены последующими рейсами.

Кроме того, 16–17 февраля изменилось время вылета нескольких рейсов: 16 февраля – из Шереметьево в Стокгольм, Пекин, Хабаровск, Копенгаген. В этот же день изменено время вылета в Москву из Бишкека, Еревана, Баку, Томска и Астрахани. На 17 февраля изменилось расписание 10 рейсов из Москвы в Волгоград, Астрахань, Самару, Воронеж, Минск, Вильнюс, Ригу, Ростов-на-Дону, Уфу и Пермь. В этот же день изменено время вылета в Москву из Пекина, Хабаровск, Ростов-на-Дону, Уфы и Перми.

Напомним, в ночь на вторник на Москву опустится сильный туман. Видимость на отдельных участках не будет превышать 500 метров.Неблагоприятные погодные условия будут поджидать москвичей с 22:00 15 февраля до 7:00 16 февраля.

Водителям рекомендуют соблюдать дистанцию и не совершать резких маневров и обгонов на дорогах, перед поворотом снижать скорость, а также включать габаритные огни.

В начале рабочей недели столичный регион окажется в теплой части циклона. Будет облачно и ветрено, не избежать осадков, а температура воздуха по-прежнему выше нормы.