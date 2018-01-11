Подборка самых популярных видеороликов о столице в соцсетях

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Новгоднее поздравление мэра Москвы Сергея Собянина.





Новогодний подарок, который ждали... 53 года. За несколько часов до боя курантов в Москве открыли станцию "Ховрино".





Театральные представления, гастрономические путешествия, ледяная горка у Кремля. Как Москва отметила Новый год?





Куда сводить девушку на свидание? Где провести зимний вечер с друзьями или выходные с детьми? У нас есть для вас универсальное предложение!





Медведи на улицах Москвы - это сказки для иностранцев. Реальность - это розовый кролик!



Как успеть поздравить всех с Новым Годом? А если ты Дед Мороз?





Сергей Собянин рассказал, почему уличные фестивали - это не только красиво и весело, но ещё и выгодно.





Чтобы почувствовать себя героем сказки - нужно следовать за розовым кроликом. Где его найти?





Сказка, которая заполонила соцсети в новогодние праздники. Самые яркие фото в Москве делали на фестивале "Путешествие в Рождество-2018", и вот почему.





Когда работу сделали за тебя. Почему подарки Деда Мороза не "зашли" ученикам Московской школы?





Кататься с горки - детское занятие? Вряд ли, если это самая высокая тюбинговая горка в мире!





Новогодняя Москва влюбляет в себя и соединяет сердца. Ещё не поздно отправиться в "Путешествие в Рождество"!

