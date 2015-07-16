Экс-глава депкультуры Сергей Капков опубликовал свадебное фото

facebook.com/Сергей Капков

Экс-глава департамента культуры Москвы Сергей Капков опубликовал фото вероятной помолвки или женитьбы.

Его избранницей, судя по снимку, разлетевшемуся по сети, стала директор Музея документального кино Софья Гудкова, занявшая эту должность в 2012 году.

До этого Софья была продюсером документальных телевизионных проектов, в том числе трехсерийного фильма "Победить рак", а также бывшим шеф-редактором новостей на Первом канале.

Сергей Александрович Капков– экс-глава Департамента культуры Москвы, ушедший в отставку в марте этого года. Также он является экс-председателем правления фонда "Национальная академия футбола" и бывшим директор Центрального парка культуры и отдыха имени Горького.

За четыре года на посту главы депкульта столицы Капков провел множество реформ. Например, он отменил плату за билеты в московские музеи в дни новогодних и рождественских каникул, разработал единый городской стандарт благоустройства парков, провел работу по обновлению театров и развитию пешеходных зон в центре города, был инициатором проведения кулинарных фестивалей, фестивалей уличных театров и уличной культуры. Под его руководством впервые состоялась акция "Ночь в музее".