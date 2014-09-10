Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев сыграют в фильме "Временно недоступен"

Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев. Кадр из фильма "Каникулы строгого режима". Фото: ИТАР-ТАСС

Зрители Первого канала вновь смогут оценить творческий тандем Сергея Безрукова и Дмитрия Дюжева. Актеры снимаются в восьмисерийном фильме Михаила Хлебородова "Временно недоступен". Работа над картиной завершится этой весной.

По словам Безрукова, сюжет картины напоминает "Ревизора" Гоголя. Герои фильма попадают в нелепые ситуации и примеряют на себя маски. Сценарий приключенческий и забавный одновременно.

"В фильме будут две параллельные жизненные линии главных героев, которые пересекаются в самом конце. Это практически два фильма в одной картине", - добавил Безруков.

В съемках задействованы 23 актера из Московского Губернского театра, который возглавляет Сергей Безруков, сообщает ИТАР-ТАСС.

Сергей Безруков сыграет в фильме роль Славы Золотова - сотрудника районной администрации вымышленного города Великозельска. Дмитрий Дюжев предстанет в роли майора Следственного комитета Анатолия Плетнева.

Добавим, что Сергей Безруков и Дмитрий Дюжев снимались в фильмах "Бригада" и "Каникулы строгого режима".