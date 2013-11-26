Сбербанк и ВТБ 24 вернут деньги вкладчикам "Мастер-банка"

Страховку вкладчикам "Мастер-банка" выплатят Сбербанк и ВТБ 24

Сбербанк России и ВТБ 24 выплатят возмещения вкладчикам "Мастер-Банка". Они стали победителями конкурса по отбору банков-агентов для выплаты страхового возмещения, который провело Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Прием заявлений о выплате возмещения по вкладам "Мастер-Банка" начнутся 4 декабря. Вся информация о подразделениях банков, которые будут проводить выплаты, о режиме их работы и другие сведения появятся на сайте АСВ и будут напечатаны в "Российской газете", сообщили в пресс-службе агентства.

Напомним, ЦРБ с 20 ноября отозвал лицензию у "Мастер-банка". Решение было принято в связи с недостоверностью отчетных данных, нарушающей закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем".

"Мастер-банк" не может проводить банковские операции, говорится в сообщении регулятора. В организации назначена временная администрация.

Кроме того, в главном офисе банка прошли обыски в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, которое было возбуждено в отношении участников организованной группы, подозреваемых в обналичивании более 2 миллиардов рублей.

Центробанк предоставил отсрочку по погашению кредитов всем заемщикам "Мастер-банка", включая физических и юридических лиц. До 2 декабря к клиентам банка не будут применять штрафные санкции за несвоевременное внесение платежей по кредитам (основной долг, проценты, комиссии).