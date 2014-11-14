Форма поиска по сайту

14 ноября 2014, 12:22

Экономика

В Сбербанке произошел локальный сбой

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Читатель M24.ru Алексей сообщил, что в Сбербанке произошел локальный сбой – банкомат не зачислял наличные на счет.

По мнению читателя, это носит массовый характер. "По телефону говорят что зачисление произойдет в течении 30 календарных дней. Даже автоинформатор об этом говорит по телефону", – написал Алексей.

В пресс-службе Московского банка Сбербанка информацию о сбое не подтвердили. "Скорее всего, это кратковременный сбой из-за скачка напряжения", – проинформировала представитель кредитного учреждения.

Хотите увидеть свои новости на канале "Москва 24" и страницах M24.ru? Присылайте их нам! Если вы стали свидетелем интересного события, расскажите о нем любым удобным для вас способом.

Ждем также фото и видео. Делайте новости вместе с M24.ru!

Сбербанк банкоматы сбои неполадки новости читателей московский папарацци

