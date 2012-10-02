Форма поиска по сайту

02 октября 2012, 11:07

Экономика

"Ведомости": ЦБ не заплатит Москве налог с продажи акций Сбербанка

Фото: ИТАР-ТАСС

Центробанк продал 7,58% акций Сбербанка за 5,2 миллиарда долларов США и должен был заплатить налог в бюджет Москвы, потому что эта операция для него непрофильная. Однако министерство финансов планирует забрать всю прибыль со сделки, поскольку ЦБ представляет государство в этой операции.

Как пишет газета "Ведомости", премьер-министр России Дмитрий Медведев утвердил специальный закон, регулирующий схему получения прибыли от продажи акций – все деньги будут перечислены в федеральный бюджет, поскольку реальным акционером Сбербанка является государство.

Как сообщил представитель мэрии, в бюджет столицы не были заложены эти средства, и Москва не будет просить о пересмотре решения.

Сбербанк акции Центробанк свежая пресса

