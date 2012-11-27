Для провоза лекарств на "Сапсане" потребуется врачебная справка

Фото: ИТАР-ТАСС

В ближайшее время на Октябрьской железной дороги ужесточатся правила безопасности на скоростных поездах - от пассажиров "Сапсана" и "Аллегро" начнут требовать справки от врача при провозе лекарственных препаратов.

Предупреждение о вводе нового приказа будет звучать по громкой связи, а также появится на билетах, сообщил "Известиям" заместитель начальника Октябрьской железной дороги по безопасности и режиму Николай Клюквин.

В случае отсутствия справки провозить лекарства все равно разрешат, но в таком случае владельцу медикаментов придется пройти длительную (до 20 минут) процедуру проверки. Для провоза потребуется получить разрешение от сотрудников транспортной полиции.

Ужесточение правил провоза лекарственных препаратов связано с инцидентом, произошедшим несколько недель назад на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, где у одного из пассажиров "Сапсана" была обнаружена упаковка с радиоактивным лечебным препаратом. Причины радиационного заражения лекарства пока установить не удалось.

Как отметил Клюквин, необходимо также усилить борьбу с так называемыми "зацеперами" - подростками, которые при помощи альпинистского снаряжения путешествуют на поездах (на крышах вагонов, между вагонами и т.д.). По мнению чиновника, с "зацеперами" необходимо бороться путем изменения законодательных норм и ужесточения административных штрафов.