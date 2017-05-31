Форма поиска по сайту

31 мая 2017, 02:27

В мире

США успешно испытали перехватчик баллистических ракет

Фото: ТАСС/Kin Cheung

Военные Соединенных Штатов испытали ракету-перехватчика межконтинентальных баллистических ракет, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на агентство противоракетной обороны США.

Запуск был произведен во вторник, 30 мая. Пуск ракеты прошел удовлетворительно. Сейчас ведомство готовит документы для оценки производительности полета.

Чиновники в военном ведомстве отметили, что первоначальная цель была достигнута. Они уточнили, что пуск ракеты был связан с нестабильной ситуацией на Корейском полуострове.

На днях КНДР произвела запуск очередной баллистической ракеты. После чего северокорейский лидер Ким Чен Ын отдал приказ разработать более мощное стратегическое оружие.

США запуск испытания ракета КНДР жизнь в мире

