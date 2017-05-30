Десять американских городов призвали к импичменту в отношении Трампа

Фото: ТАСС/Emily Molli

Муниципалитеты десяти американских городов пытаются оказать давление на своих представителей в конгрессе, чтобы начать процедуру импичмента президенту страны Дональду Трампу, сообщает сайт "Комсомольской правды".

Последним стал городок Бруклин, штат Массачусетс. К нему присоединились расположенные в том же штате Кембридж, Амхерст, Пелэм и Леверетт. В США импичмент также поддерживают городские власти Лос-Анджелеса, Ричмонда, Чикаго.

Призывы городских советов носят исключительно декларативный характер. Инициировать импичмент может лишь палата представителей по рекомендации юридического комитета.

Ранее за начало процедуры импичмента в отношении Трампа выступил конгрессмен от американского штата Техас демократ Эл Грин. "Никто не может стоять выше закона, включая президента", – заявил Грин, выступая в Конгрессе. По его мнению, демократия в стране находится "под угрозой".