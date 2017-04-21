Лавров потребовал вернуть дипсобственность России в США

Фото: Александр Щербак/ТАСС

Глава МИД Сергей Лавров указал госсекретарю США Рексу Тиллерсону на необходимость возвращения незаконно изъятой дипломатической собственности России в Соединенных Штатах. Об этом говорится на портале МИДа.

Дипсобственность России была изъята администрацией бывшего президента Барака Обамы в конце декабря 2016 года. Это было связано с введением санкций против девяти российских учреждений и физических лиц, в том числе против ГРУ и ФСБ. В США объяснили это "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России.

Тогда же Соединенные Штаты закрыли доступ к двум жилым комплексам постпредства России в Нью-Йорке и российского посольства в Вашингтоне.