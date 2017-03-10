СМИ сообщили о желании Шварценеггера стать сенатором США

Кадр из фильма "Терминатор 2"

Актер и экс-губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер, возможно, в будущем будет баллотироваться в Сенат Конгресса США, сообщает "Мир 24" со ссылкой на газету Politico.

По данным издания, Шварценеггер может попытаться стать американским сенатором в 2018 году. Ранее актер поддерживал партию республиканцев, однако на должность законодателя он может попытаться претендовать в качестве независимого кандидата.

Официальный представитель актера Даниэла Кетчелл не исключил таких планов Шварценеггера. По его словам, сейчас экс-губернатор, прежде всего, планирует бороться против того, чтобы американские политики меняли границы избирательных округов в своих интересах перед выборами. И, как добавил Кетчелл, для достижения этой цели не исключены никакие варианты.

Как утверждает источник издания, Шварценеггер может предложить политическую платформу, противоположную политическому курсу действующего президента Дональда Трампа.