Объявлен шорт-лист литературной премии "Русский Букер"

Фото: www.russianbooker.org

В четверг, 3 октября, был оглашен список финалистов литературной премии "Русский букер".

В шорт-лист, опубликованный на официальном сайте премии, вошли шесть имен: Евгений Водолазкин ("Лавр"), Андрей Волос ("Возвращение в Панджруд"), Денис Гуцко ("Бета-самец"), Андрей Иванов ("Харбинские мотыльки"), Маргарита Хемлин ("Дознаватель") и Владимир Шапко ("У подножия необъятного мира").

Финалисты были выбраны из 24 авторов, вошедших в объявленный летом лонг-лист. Всего на участие в конкурсе было выдвинуто 87 произведений.

В состав жюри 2013 года вошли прозаик Владимир Кантор, критики Елена Погорелая и Сергей Беляков, а также рок-музыкант Евгений Маргулис. Возглавил жюри прошлогодний лауреат "Русского Букера" Андрей Дмитриев.

"Короткий список, по моему мнению, вышел очень качественным и разнообразным, если говорить о темах и жанровых особенностях вошедших в него романов. Но явного лидера нет; тем труднее будет выбрать его в декабре", - приводятся его слова на сайте премии.

Независимая литературная премия "Русский Букер" впервые была присуждена в 1992 году. В разные годы ее лауреатами становились Булат Окуджава, Людмила Улицкая, Василий Аксенов и другие.

Победитель "Русского Букера", который по традиции будет назван в декабре, получит приз в размере 1, 5 миллиона рублей, а финалисты - по 150 тысяч рублей.