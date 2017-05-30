Зять Трампа не предлагал создать канал связи с Москвой – СМИ

Фото: ТАСС/Ron Sachs

Зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер не предлагал послу России в Соединенных Штатах Сергею Кисляку идею создания секретного канала связи между Москвой и Вашингтоном, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Fox News.

Кушнер и Кисляк встретились накануне в здании Trump Tower. Главной темой их разговора была Сирия.

Ранее ФБР уже проводило проверку в отношении Кушнера. Его подозревали в "связях с Россией". Трамп неоднократно заявлял, что доверяет своему зятю и ценит его деятельность.